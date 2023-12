Cap ou pas cap ?! 105 rue des Ecoles Créances Catégories d’Évènement: Créances

Début : 2024-01-31 15:00:00

fin : 2024-01-31 16:30:00 Lecture et atelier pour grandir

Au programme : lecture suivie d’un atelier de land art > gratuit, sur inscription

> pour les enfants, à partir de 6 ans

> matériel à apporter : cailloux, feuilles, pommes de pin….

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie

