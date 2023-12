Bientôt Noël… ! 105 rue des Ecoles Créances, 1 décembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Lectures de Noël pour les enfants, de 1 à 11 ans, avec une petite surprise… !

> rendez-vous à 16h30.

> entrée libre et gratuite..

2023-12-20 16:30:00 fin : 2023-12-20 17:30:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Christmas readings for children aged 1 to 11, with a little surprise… !

> appointment at 4:30pm

> free admission

Lecturas navideñas para niños de 1 a 11 años, con una pequeña sorpresa… ¡!

> cita a las 16.30 h.

> entrada gratuita.

Weihnachtslesungen für Kinder von 1 bis 11 Jahren, mit einer kleinen Überraschung … !

> Treffpunkt um 16.30 Uhr.

> freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-28 par Côte Ouest Centre Manche