Scrap de Noël 105 rue des Ecoles Créances, 1 décembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Atelier scrapbooking de Noël pour tout public, animé par Caro, de Scrap et bidouilles avec Caro.

Au programme : réalisation d’une (très) jolie boîte de Noël.

> pour tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans.

> sur inscription, participation libre..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Christmas scrapbooking workshop for all ages, led by Caro, from Scrap et bidouilles avec Caro

On the program: making a (very) pretty Christmas box :)

> for adults and children aged 8 and over

> registration required, free participation

Taller de scrapbooking navideño para todas las edades, dirigido por Caro, de Scrap et bidouilles avec Caro.

En el programa: elaboración de una (muy) bonita caja navideña.

> Para adultos y niños a partir de 8 años.

> Inscripción obligatoria.

Weihnachts-Scrapbooking-Workshop für alle Altersgruppen, geleitet von Caro von Scrap et bidouilles avec Caro.

Auf dem Programm steht die Gestaltung einer (sehr) hübschen Weihnachtsschachtel.

> für jedes Publikum, Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.

> Anmeldung erforderlich, Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-11-28 par Côte Ouest Centre Manche