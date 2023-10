Racontines sens dessus dessous 105 rue des écoles Créances, 18 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Rendez-vous conté à destination des enfants, de 0 à 5 ans

Au programme : des histoires en trompe-l’œil.

Entrée libre et gratuite.

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

105 rue des écoles

Créances 50710 Manche Normandie



Storytelling for children aged 0 to 5

On the program: trompe-l’œil stories.

Free admission

Cuentacuentos para niños de 0 a 5 años

En el programa: cuentos en trampantojo.

Entrada gratuita

Erzählter Treffpunkt für Kinder von 0 bis 5 Jahren

Auf dem Programm stehen Geschichten mit Trompe-l’Œil.

Freier Eintritt

