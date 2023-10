Jeux dans tous les sens 105 rue des écoles Créances, 15 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Après-midi jeux sur les cinq sens pour tout public

Entrée libre et gratuite.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

105 rue des écoles

Créances 50710 Manche Normandie



Afternoon games on the five senses for the general public

Free admission

Tarde de juegos sobre los cinco sentidos para todas las edades

Entrada gratuita

Spielenachmittag zu den fünf Sinnen für jedes Publikum

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-16 par Côte Ouest Centre Manche