Atelier Sensi’Box 105 rue des écoles Créances, 9 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Atelier de sensibilisation au handicap visuel, au braille, et découverte de l’illustration tactile pour les adultes.

Pour adultes.

2023-11-09 14:30:00 fin : 2023-11-09 16:30:00. .

105 rue des écoles

Créances 50710 Manche Normandie



Workshop to raise awareness of visual disability, Braille and tactile illustration for adults.

For adults

Taller de sensibilización sobre discapacidad visual, braille e ilustración táctil para adultos.

Para adultos

Workshop zur Sensibilisierung für Sehbehinderungen, Braille-Schrift und Entdeckung der taktilen Illustration für Erwachsene.

Für Erwachsene

Mise à jour le 2023-10-16 par Côte Ouest Centre Manche