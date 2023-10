Atelier pour les tout-petits avec Gaby Bazin 105 rue des écoles Créances, 9 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Atelier avec l’illustratrice Gaby Bazin à destination des tout-petits, de 18 mois à 3 ans.

Gratuit sur inscription..

2023-11-09 09:30:00 fin : 2023-11-09 10:15:00. .

105 rue des écoles

Créances 50710 Manche Normandie



Workshop with illustrator Gaby Bazin for toddlers aged 18 months to 3 years.

Free with registration

Taller con la ilustradora Gaby Bazin para niños de 18 meses a 3 años.

Inscripción gratuita.

Workshop mit der Illustratorin Gaby Bazin für Kleinkinder von 18 Monaten bis 3 Jahren.

Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-16 par Côte Ouest Centre Manche