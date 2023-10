Histoire et atelier d’illusion 105 rue des écoles Créances, 8 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Lectures et ateliers de création d’illusion optiques

Matériel à apporter : une règle

Pour les enfants, à partir de 6 ans.

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 16:00:00. .

105 rue des écoles

Créances 50710 Manche Normandie



Readings and optical illusion workshops

Materials to bring: a ruler

For children aged 6 and over

Lecturas y talleres de ilusiones ópticas

Qué llevar: una regla

Para niños a partir de 6 años

Lesungen und Workshops zur Erstellung von optischen Illusionen

Mitzubringende Materialien: ein Lineal

Für Kinder ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-10-16