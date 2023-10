Jeux dans tous les sens 105 rue des Ecoles Créances, 3 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Après-midi et soirée jeux sur les cinq sens pour tout public

> entrée libre et gratuite.

2023-11-03 15:00:00 fin : 2023-11-03 20:00:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Afternoon and evening games on the five senses for the general public

> free admission

Juegos de tarde y noche sobre los cinco sentidos para el público en general

> entrada gratuita

Spielenachmittag und -abend zu den fünf Sinnen für alle Altersgruppen

> freier und kostenloser Eintritt

