Atelier Parents-Enfants 105 rue des Ecoles Créances, 3 novembre 2023, Créances.

Créances,Manche

Lectures, ateliers et jeux pour les familles, en partenariat avec la Maison du pays de Lessay

> entrée libre et gratuite.

2023-11-03 09:30:00 fin : 2023-11-03 11:30:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Readings, workshops and games for families, in partnership with Maison du Pays de Lessay

> free admission

Lecturas, talleres y juegos para familias, en colaboración con la Maison du Pays de Lessay

> entrada gratuita

Lesungen, Workshops und Spiele für Familien, in Zusammenarbeit mit dem Maison du pays de Lessay

> freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-09 par Côte Ouest Centre Manche