Histoires et atelier d’illusion 105 rue des Ecoles Créances Catégories d’Évènement: Créances

Manche Histoires et atelier d’illusion 105 rue des Ecoles Créances, 2 novembre 2023, Créances. Créances,Manche Lectures et atelier de création d’illusion pour les enfants, dès 6 ans > gratuit sur inscription

> matériel à apporter : une règle.

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Readings and illusion workshop for children, aged 6 and up > free with registration

> materials to bring: a ruler Taller de lectura e ilusión para niños a partir de 6 años > gratuito con inscripción

> material a llevar: una regla Lesungen und Workshop zur Schaffung von Illusionen für Kinder ab 6 Jahren > kostenlos nach Anmeldung

> mitzubringendes Material: ein Lineal Mise à jour le 2023-10-09 par Côte Ouest Centre Manche Détails Catégories d’Évènement: Créances, Manche Autres Lieu 105 rue des Ecoles Adresse 105 rue des Ecoles Ville Créances Departement Manche Lieu Ville 105 rue des Ecoles Créances latitude longitude 49.2009674;-1.5627522

105 rue des Ecoles Créances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creances/