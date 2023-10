Atelier Sensi’Box 105 rue des Ecoles Créances, 25 octobre 2023, Créances.

Créances,Manche

Atelier de sensibilisation au handicap visuel, au braille, et découverte de l’illustration tactile pour tout public, dès 7 ans

> gratuit sur inscription.

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Workshop to raise awareness of visual disability and Braille, and discover tactile illustration for all ages, from 7 upwards

> free with registration

Taller de sensibilización sobre la discapacidad visual y el braille, y de descubrimiento de la ilustración táctil para todas las edades a partir de 7 años

> gratuito con inscripción

Workshop zur Sensibilisierung für Sehbehinderung, Brailleschrift und Entdeckung der taktilen Illustration für alle Altersgruppen ab 7 Jahren

> kostenlos nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-09 par Côte Ouest Centre Manche