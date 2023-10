Voyage au pays des sourds 105 rue des Ecoles Créances, 21 octobre 2023, Créances.

Créances,Manche

Initiation et atelier en langue des signes avec Jennifer Lordel, d’Access Signe

> pour tout public, adultes et adolescents, à partir de 12 ans

> gratuit sur inscription.

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 12:30:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Sign language initiation and workshop with Jennifer Lordel, from Access Signe

> for adults and teenagers aged 12 and over

> free with registration

Introducción y taller de lengua de signos con Jennifer Lordel, de Access Signe

> para todas las edades, adultos y adolescentes, a partir de 12 años

> gratuito con inscripción

Einführung und Workshop in Gebärdensprache mit Jennifer Lordel von Access Signe

> für alle Altersgruppen, Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

> kostenlos nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-09 par Côte Ouest Centre Manche