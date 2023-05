Bonne fête papa ! 105 rue des Ecoles, 17 juin 2023, Créances.

Créances,Manche

Atelier créatif, pour tout public

Au programme : réalisation d’une carte pop up à offrir à son papa :)

> pour tout public, adultes et enfants à partir de 6 ans

> gratuit, sur inscription

atelier financé par l’association des Amis de la bibliothèque municipale de Créances, participation libre.

2023-06-17 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie



Creative workshop, for everyone

On the agenda: making a pop up card to give to your dad :)

> for all public, adults and children from 6 years old

> free, on registration

workshop financed by the association of the Friends of the municipal library of Créances, free participation

Taller creativo para todos

En el programa: hacer una tarjeta pop-up para regalar a tu padre :)

> para todos, adultos y niños a partir de 6 años

> gratuito, previa inscripción

taller financiado por la asociación de Amigos de la biblioteca municipal de Créances, participación gratuita

Kreativ-Workshop, für alle Altersgruppen

Auf dem Programm: Herstellung einer Pop-up-Karte, die man seinem Papa schenken kann :)

> für jedes Publikum, Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

> kostenlos, nach Anmeldung

workshop finanziert vom Verein der Freunde der Stadtbibliothek Créances, freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-05-20 par Côte Ouest Centre Manche