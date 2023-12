Menu de la St Sylvestre à l’Escasse 105 rue de l’église Lit-et-Mixe, 31 décembre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 04:00:00

Menu Saint-Sylvestre à 50 €

Coupe de Champagne offerte

***

Mont d’Or au thym et vin blanc servi avec sa planche de Serrano 24 mois d’affinage

***

Côte de bœuf maturée à partager servie avec pommes grenailles et sauce au choix

***

Bûches maison aux 3 chocolats ou aux fruits exotiques

Informations et inscriptions au 05 58 70 00 70..

105 rue de l’église L’Escasse

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Côte Landes Nature Tourisme