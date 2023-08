7 Vins 7 Lieux Insolites 105 Rue de la République Monthodon, 1 septembre 2023, Monthodon.

Monthodon,Indre-et-Loire

En plein cœur des tanneries de cuir, venez déguster des produits du terroir Castelrenaudais. Dans le cadre de la programmation 7 Vins 7 Lieux insolites, venez découvrir les rillettes de La Ferme de la Brosse et les fromages de La Fromagerie de Lucie, accompagnés de plusieurs vins du domaine Vigneau-.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . 8 EUR.

105 Rue de la République

Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Right in the heart of the leather tanneries, come and taste local Castelrenaud products. As part of the 7 Vins 7 Lieux insolites program, come and discover rillettes from La Ferme de la Brosse and cheeses from La Fromagerie de Lucie, accompanied by several wines from Domaine Vigneau

En pleno corazón de las curtidurías, venga a degustar los productos locales de Castelrenaud. En el marco del programa 7 Vins 7 Lieux insolites, venga a descubrir las rillettes de La Ferme de la Brosse y los quesos de La Fromagerie de Lucie, acompañados de varios vinos de la finca Vigneau

Inmitten der Ledergerbereien können Sie Produkte aus der Region Castelrenaudais verkosten. Im Rahmen des Programms 7 Vins 7 Lieux insolites entdecken Sie die Rillettes von La Ferme de la Brosse und die Käse von La Fromagerie de Lucie, begleitet von mehreren Weinen des Weinguts Vigneau-

Mise à jour le 2023-08-16 par OFFICE CASTELRENAUDAIS