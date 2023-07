Soirée Quizz au Bar de L »artsolite ! Venez tester vos connaissances Arts et Pop-culture 105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Jean-en-Royans Soirée Quizz au Bar de L »artsolite ! Venez tester vos connaissances Arts et Pop-culture 105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans, 27 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans. Saint-Jean-en-Royans,Drôme Soirée Quizz au Bar de L’artsolite !.

2023-07-27 20:00:00 fin : 2023-07-27 23:00:00. .

105 Impasse des Tisserands L »artsolite

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Quiz night at the artsolite bar! Noche de concursos en el bar Artsolite Quizabend in der Bar de L’artsolite! Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Jean-en-Royans Autres Lieu 105 Impasse des Tisserands Adresse 105 Impasse des Tisserands L''artsolite Ville Saint-Jean-en-Royans Departement Drôme Lieu Ville 105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans

105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-en-royans/