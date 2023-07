Un dimanche avec les Da Costa : atelier d’écriture 105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans, 23 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Un atelier d’écriture animé par Anne Da Costa, pour coucher sur une page blanche idées, émotions ou souvenirs….

2023-07-23 10:00:00 fin : 2023-07-23 12:30:00. EUR.

105 Impasse des Tisserands L’artsolite

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A writing workshop led by Anne Da Costa, to put ideas, emotions or memories down on a blank page…

Un taller de escritura dirigido por Anne Da Costa, para plasmar sus ideas, emociones y recuerdos en una página en blanco…

Ein von Anne Da Costa geleiteter Schreibworkshop, um Ideen, Gefühle oder Erinnerungen auf eine weiße Seite zu bringen…

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme