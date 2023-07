Les Mercredis en vacances ! 105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans, 19 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Chaque semaine une proposition d’atelier pratique de découverte enfants, en autonomie ou en famille, en s’inspirant des artistes et expositions de L »artsolite !.

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 16:30:00. EUR.

105 Impasse des Tisserands L »artsolite

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every week, we propose a hands-on discovery workshop for children, either independently or as a family, inspired by L’artsolite artists and exhibitions!

Cada semana ofreceremos un taller práctico para niños, solos o en familia, inspirado en los artistas y exposiciones de L’artsolite

Jede Woche ein Vorschlag für einen praktischen Entdeckungsworkshop für Kinder, selbstständig oder mit der ganzen Familie, inspiriert von den Künstlern und Ausstellungen von L »artsolite!

