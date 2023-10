Soirée Karaoké d’Halloween 105 avenue Général de Gaulle Montluçon, 31 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Rejoignez nous pour notre effrayante soirée karaoké au bar tabac le Capitole !

Dress code : votre déguisement le plus effrayant (ou pas…)..

2023-10-31 20:00:00

105 avenue Général de Gaulle Bar le Capitole

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for our spooky karaoke night at Le Capitole tobacconist’s!

Dress code: your scariest disguise (or not…).

¡Acompáñanos en nuestra noche de karaoke terrorífico en el estanco Capitole!

Código de vestimenta: tu disfraz más terrorífico (o no…).

Begleiten Sie uns auf unserem gruseligen Karaoke-Abend in der Tabakbar Le Capitole!

Dresscode: Ihre gruseligste Verkleidung (oder auch nicht…).

