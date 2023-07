SCÈNES DE PAYS : ZELENKA ? 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou, 23 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Un concert sous forme d’enquête, mis en espace et en lumière, cherchant à dresser le portrait du mystérieux « Z. » et à suivre ses traces dans sa Bohème natale, dans l’Allemagne de Bach, dans la Venise de Vivaldi..

2024-02-23 fin : 2024-02-23 21:45:00. EUR.

105 Avenue du Général de Gaulle Centre culturel Foirail

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A concert in the form of an investigation, set in space and light, seeking to draw up a portrait of the mysterious « Z. » and follow in his footsteps in his native Bohemia, Bach?s Germany and Vivaldi?s Venice.

Un concierto en forma de investigación, ambientado en el espacio y la luz, que pretende trazar un retrato del misterioso « Z. » y seguir sus pasos a través de su Bohemia natal, la Alemania de Bach y la Venecia de Vivaldi.

Ein Konzert in Form einer Untersuchung, die in Raum und Licht gesetzt wird, um das Porträt des mysteriösen « Z. » zu zeichnen und seinen Spuren durch seine Heimat Böhmen, Bachs Deutschland und Vivaldis Venedig zu folgen.

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire