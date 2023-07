SCÈNES DE PAYS : MENTISSA, LA VINGTAINE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou, 10 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Et Bam ! Révélée en France en 2021 à travers l’émission « The Voice », l »artiste belge Mentissa a sorti son premier album en 2022 et a été nomée aux victoire de la musique dans la catégorie Révélation féminine en 2023.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 22:00:00. EUR.

105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



And Bam! Revealed in France in 2021 through the TV show « The Voice », Belgian artist Mentissa released her first album in 2022 and was nominated for a Victoire de la Musique award in the Female Revelation category in 2023

Y ¡Bam! Mentissa, la artista belga que se dio a conocer en el programa de televisión francés « La Voz » en 2021, publicó su álbum de debut en 2022 y fue nominada al premio Victoire de la Musique en la categoría de Revelación Femenina en 2023

Und Bam! Die belgische Künstlerin Mentissa wurde 2021 in Frankreich durch die Sendung « The Voice » bekannt, veröffentlichte 2022 ihr erstes Album und wurde 2023 für den « victoire de la musique » in der Kategorie « Révélation féminine » nominiert

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire