PISTE DE ROLLER À CHEMILLÉ 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou, 18 décembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 17:00:00

fin : 2023-12-18 19:00:00

Entrez dans la magie de Noël en devant les rois de la glisse dans la halle du Théâtre Foirail !

Devenez les rois et reines de la glisse ! Chaussez vos rollers ou vos patins à roulettes, sans oublier vos protections, et bénéficiez d’une piste de 350 m² dans la grande halle du Théâtre Foirail. Les patins à roulettes, le casque et les protections sont mis à disposition (possibilité de venir avec son équipement).

Gratuit – Pointure des patins : du 26 au 49.

Possibilité d’apporter son équipement (rollers et protections)

Sans réservation – Les enfants sont placés sous la surveillance des parents.

Sortie de la piste : 15 minutes avant la fermeture du Théâtre Foirail

La grande halle du Théâtre Foirail accueille également une aire de jeux géante : paniers de baskets, tables de ping-pong, stand de tir à l’arc à ventouse, disk golf et château gonflable. L’accès est gratuit.

Pour en profiter, être muni de sa carte d’identité.

Un spectacle de Noël est organisé le 20 décembre à 14h30 et 16h.

Un food truck sera également présent le 13 et 17 décembre de 16h à 19h, les jeudis 14 et 21 décembre de 17h à 19h, le mercredi 20 décembre de 17h à 22h, et le vendredi 22 décembre de 17h à 22h30.

.

105 Avenue du Général de Gaulle CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



