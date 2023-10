SALON D’AUTOMNE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou, 17 novembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Venez découvrir l’exposition « salon d’automne » au Théâtre Foirail à Chemillé..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 12:00:00. .

105 Avenue du Général de Gaulle CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover the « salon d’automne » exhibition at the Théâtre Foirail in Chemillé.

Venga a descubrir la exposición « salon d’automne » en el Théâtre Foirail de Chemillé.

Besuchen Sie die Ausstellung « salon d’automne » im Théâtre Foirail in Chemillé.

Mise à jour le 2023-10-15 par eSPRIT Pays de la Loire