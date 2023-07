SCÈNES DE PAYS : MIR 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou, 15 novembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Un spectacle acrobatique qui promet illusion et émerveillement !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:00:00. EUR.

105 Avenue du Général de Gaulle CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An acrobatic show that promises illusion and wonder!

Un espectáculo acrobático que promete ilusión y asombro

Eine akrobatische Show, die Illusionen und Staunen verspricht!

Mise à jour le 2023-07-08 par eSPRIT Pays de la Loire