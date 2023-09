Le couteau à histoire – Cie Coup de théâtre 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement, 6 mars 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Le couteau à histoire » par la Cie Coup de théâtre sur la scène du Théâtre des Chartreux. Des contes drôles, poétiques qui donnent à réfléchir.. Enfants

2024-03-06 fin : 2024-03-09 . EUR.

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cie Coup de théâtre presents « Le couteau à histoire » at the Théâtre des Chartreux. Funny, poetic and thought-provoking tales.

Le couteau à histoire » de la Cie Coup de théâtre en el Théâtre des Chartreux. Cuentos divertidos, poéticos y que invitan a la reflexión.

Finden Sie « Le couteau à histoire » von der Cie Coup de théâtre auf der Bühne des Théâtre des Chartreux. Lustige, poetische Geschichten, die zum Nachdenken anregen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Ville de Marseille