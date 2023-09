1,2,3 Réveil – Cie Equivog 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement, 26 janvier 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez ce spectacle de la Cie Equivog au Théâtre des Chartreux.. Enfants

2024-01-26 fin : 2024-01-27 . EUR.

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See this show by Cie Equivog at Théâtre des Chartreux.

Vea este espectáculo de la compañía Equivog en el Théâtre des Chartreux.

Sehen Sie sich diese Aufführung der Cie Equivog im Théâtre des Chartreux an.

Mise à jour le 2023-09-22 par Ville de Marseille