Amour, art et beauté 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Amour, art et beauté 105 Avenue Des Chartreux, 20 janvier 2023, Marseille 4e Arrondissement. Spectacle hommage à Andy Wharhol..

2023-01-20 à 16:00:00 ; fin : 2023-01-20 . EUR.

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tribute to Andy Wharhol. Un homenaje a Andy Wharhol. Aufführung als Hommage an Andy Wharhol. Mise à jour le 2022-12-13 par Ville de Marseille

