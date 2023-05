La Grande Dictée 105 Av. Château Fleury, 7 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Grande dictée lue par Medhi Dix, accessible à tous dès 8 ans..

2023-06-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

105 Av. Château Fleury Collège Jean Etienne Lapassat

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Great dictation read by Medhi Dix, accessible to all from 8 years old.

Gran dictado leído por Medhi Dix, accesible a todos a partir de 8 años.

Großes Diktat, das von Medhi Dix gelesen wird und für alle ab 8 Jahren geeignet ist.

