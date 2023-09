Portes ouvertes au pied de l’alambic 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac, 1 novembre 2023, Arthez-d'Armagnac.

Arthez-d’Armagnac,Landes

L’ancienne Maison Forte médiévale abrite d’antiques chais ainsi que le plus vieil alambic de Gascogne inscrit aux Monuments Historiques et toujours en fonctionnement depuis 1804 ! De 10h à 17h30, profitez d’une visite et d’animations diverses. Réservation conseillée..

2023-11-01 fin : 2023-11-30 17:30:00. EUR.

1043 route d’Ognoas Domaine d’Ognoas

Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The former medieval Maison Forte houses ancient cellars and the oldest still in Gascony, listed as a Monument Historique and still in operation since 1804! From 10 a.m. to 5:30 p.m., enjoy a tour and a variety of activities. Reservations recommended.

Esta antigua casa fortificada medieval alberga antiguas bodegas, las más antiguas que se conservan en Gascuña, catalogadas como Monumento Histórico y ¡todavía en funcionamiento desde 1804! De 10.00 a 17.30 h, disfrute de una visita y de diversas actividades. Se recomienda reservar.

Das ehemalige mittelalterliche Maison Forte beherbergt antike Weinkeller und den ältesten Destillierapparat der Gascogne, der unter Denkmalschutz steht und seit 1804 in Betrieb ist! Von 10:00 bis 17:30 Uhr können Sie an einer Besichtigung und an verschiedenen Animationen teilnehmen. Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Landes d’Armagnac