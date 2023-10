Affaire de Comédie au 315 1040 avenue Jean Perrin Aix-en-Provence, 20 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant, pose ses valises quelques lundis soir au 315, un bar à bière pas comme les autres.

2023-11-20 17:30:00 fin : 2023-11-20 21:30:00. EUR.

1040 avenue Jean Perrin Le 315

Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant, sets up shop on Monday evenings at 315, a beer bar unlike any other

Affaire de Comédie, el Club de la Comedia Itinérant, se instala los lunes por la noche en 315, una cervecería sin igual

Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant, stellt seine Koffer an einigen Montagabenden im 315 auf, einer Bierbar, die nicht wie die anderen ist

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence