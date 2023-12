Atelier couture – Tote bag 104 Rue Saint-Pierre Caen, 25 janvier 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 14:00:00

fin : 2024-01-25 18:00:00

Venez participer à un atelier couture, dans la boutique Papa Pique et Maman Coud afin de réaliser un joli tote bag.

Vous pourrez choisir sur place parmi 4 coloris de tissus différents. Ce sera l’occasion de partager avec vous notre savoir-faire et notre bonne humeur, mais surtout de donner à celles et ceux qui n’osent pas, une occasion de donner vie à nos imprimés colorés.

Infos pratiques :

Inscription et paiement obligatoires. Atelier limité à 4 participants. Niveau débutant et intermédiaire. À partir de 16 ans.

104 Rue Saint-Pierre Papa Pique et Maman Coud

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Calvados Attractivité