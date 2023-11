Atelier « Bô tambour » 104 Rue Saint-Pierre Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’atelier Bô tambour, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un atelier créatif signé Papa Pique et Maman Coud, durant lequel vous personnaliserez un tambour à broder pour décorer votre intérieur. Comment ça marche, par étape ? Sélectionnez le tissu PPMC que vous préférez, uni ou avec un impriméChoisissez votre message ou un motif à dessiner sur votre tissuSuivez les conseils de Marie pour réaliser votre dessin Collez des paillettesAdmirez le résultatQuelles sont les modalités ? Un créneau : 18h00Durée : 1h15Prix : 15€ par personne – matériel comprisPlaces limitées : 6 participantsNiveau de difficulté : Accessible à tous, à partir de 8 ansLieu : Boutique PPMC de Caen – 104 Rue Saint-Pierre

Les inscriptions sont obligatoires, elles se font sur le site de la boutique (voir en bas de page). Le paiement se fait au moment de l’inscription..

Caen 14000 Calvados Normandie



What is the Bô tambour workshop?

It’s a creative workshop by Papa Pique and Maman Coud, in which you personalize an embroidery drum to decorate your home. How does it work, step by step? Select the PPMC fabric you prefer, plain or with a printChoose your message or a motif to draw on your fabricFollow Marie’s advice to create your design Glue on sequinsAdmire the resultWhat are the terms and conditions? One time slot: 6:00 pmDuration: 1h15Price: 15? per person – materials includedSpace limited: 6 participantsLevel of difficulty: Accessible to all, from 8 years upLocation: Boutique PPMC de Caen – 104 Rue Saint-Pierre

Registration is compulsory, and can be done via the boutique’s website (see bottom of page). Payment must be made at the time of registration.

¿Qué es el taller de tambor Bô?

Es un taller creativo de Papa Pique y Maman Coud, en el que personalizas un tambor bordado para decorar tu casa. ¿Cómo funciona, paso a paso? Elige la tela PPMC que prefieras, lisa o estampadaElige tu mensaje o un motivo para dibujar en la telaSigue los consejos de Marie para crear tu diseñoPega las lentejuelasMira el resultado¿Cuáles son las condiciones? Horario único: 18.00 hDuración: 1h15Precio: 15 euros por persona – material incluidoPlazas limitadas: 6 participantesNivel de dificultad: Accesible a todos, a partir de 8 añosLugar: Boutique PPMC de Caen – 104 Rue Saint-Pierre

La inscripción es obligatoria y puede realizarse en la página web de la tienda (véase al final de la página). El pago debe efectuarse en el momento de la inscripción.

Was ist der Workshop « Bô tambour »?

Es handelt sich um einen kreativen Workshop von Papa Pique und Maman Coud, bei dem Sie eine Trommel besticken und damit Ihre Wohnung dekorieren können. Wie funktioniert das in einzelnen Schritten? Wählen Sie den PPMC-Stoff, den Sie bevorzugen, einfarbig oder mit einem AufdruckWählen Sie Ihre Botschaft oder ein Motiv, das Sie auf den Stoff zeichnen möchtenBefolgen Sie Maries Ratschläge, um Ihr Design zu verwirklichen Kleben Sie Pailletten aufSehen Sie sich das Ergebnis anWie sind die Modalitäten? Ein Termin: 18.00 UhrDauer: 1 Stunde 15 MinutenPreis: 15? pro Person – inklusive MaterialBegrenzte Plätze: 6 TeilnehmerSchwierigkeitsgrad: Für alle ab 8 JahrenOrt: PPMC-Boutique in Caen – 104 Rue Saint-Pierre

Die Anmeldung ist obligatorisch und erfolgt über die Website der Boutique (siehe unten auf der Seite). Die Zahlung erfolgt zum Zeitpunkt der Anmeldung.

