Cet évènement est passé Exposition – Relier l’art et la nature 104 Rue Jean-Marie Carer Baye Catégories d’Évènement: Baye

Finistère Exposition – Relier l’art et la nature 104 Rue Jean-Marie Carer Baye, 12 novembre 2023, Baye. Baye,Finistère .

2023-11-12 fin : 2023-12-15 . .

104 Rue Jean-Marie Carer Médiathèque

Baye 29300 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Baye, Finistère Autres Lieu 104 Rue Jean-Marie Carer Adresse 104 Rue Jean-Marie Carer Médiathèque Ville Baye Departement Finistère Lieu Ville 104 Rue Jean-Marie Carer Baye latitude longitude 47.85716;-3.6053

104 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baye/