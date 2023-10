Salon des entreprises locales WOW 104 Rue Jean Clos Plucheu Maubourguet, 3 novembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Rencontrez le WOW !

Ce sont plus de 25 femmes talentueuses, des entrepreneuses, qui ont décidé de se faire connaitre en rencontrant le public, pour montrer leur travail et échanger sur leur profession.

Qui sont les WoWs ?

Les WoW, premier réseau de femmes entrepreneuses anglophones en France Gascogne (Women of Work Gascony). Ce tout jeune réseau comprend aujourd’hui plus de 160 femmes entrepreneuses originaires notamment d’Afrique du Sud, d’Allemagne, du Canada, de Chine, du Danemark, d’Espagne, des Etats-Unis, de Finlande, de France, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, du Royaume-Uni et de Suisse.

Un large éventail de spécialistes

Entre traiteur, agents immobiliers indépendants, coachs professionnel et personnel, photographes / vidéastes corporate et documentaire, architectes d’intérieur, masseuses-thérapeutes, créatrices recycleuses, professeure de musique, maîtresse savonnière, prestataires de services d’hôtes, ambassadrice de produits cosmétiques, joaillière artisanale, artisane tapissier, agricultrice bio, il y a forcément une WoW proche de chez vous pour vous aider dans votre vie professionnelle et personnelle.

Démonstrations de savoir-faire

Les visiteurs seront encouragés à interagir de façon ludique, voire avec humour, avec les WoW : atelier de kokedamas – ces œuvres d’art vivantes végétales poussant dans des boules de mousse-, par Marie-Claire, exercices de Yoga avec Kate, ateliers de cuisine par Louise, cours de français pour étranger par Christine et Laura, portraits décontractés sur le vif par Peggy ou projection de reportages de photojournalisme en Gascogne et aux quatre coins du monde par Sophie.

Un réseau féminin d’entraide et partage

Léah, Barbara et Sue, co- fondatrices des WOW Gascony, animeront une présentation à destination des clients internationaux s’installant en France et destinée à faciliter leur intégration. Elles souligneront le potentiel de ce réseau professionnel unique. En effet, dans son esprit, le WoW, est un réseau féminin d’entre-aide et de partage de connaissances, dans lequel femmes et hommes, particuliers et chefs d’entreprises, peuvent trouver des opportunités de développement personnel, économique et durable.

Dégustation

Le Château Viella viendra animer une séance de dégustation de vin. Le public sera invité à partager un apéritif de clôture avec les WoWs, sans doute l’occasion de recueillir les premières impressions du public afin, d’organiser, nous l’espérons, d’autres évènements favorisant le rayonnement du WoW.

Le rendez-vous du 3 novembre

Durant une demi-journée, 27 représentantes des WoW échangeront sur leurs activités avec le public de Maubourguet, du Val d’Adour et plus largement du Béarn, de Bigorre et d’Armagnac. Elles auront à cœur de vous faire découvrir leurs arts et spécialités au travers de stands, de démonstrations et de conférences..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

104 Rue Jean Clos Plucheu CAC de Maubourguet

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet the WOW!

Over 25 talented women entrepreneurs have decided to make themselves known by meeting the public, to showcase their work and talk about their profession.

Who are the WoWs?

The WoWs, the first network of English-speaking women entrepreneurs in France Gascogne (Women of Work Gascony). Today, this young network includes over 160 women entrepreneurs from Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, South Africa, Spain, Switzerland, UK and USA.

A wide range of specialists

From caterers to independent real estate agents, professional and personal coaches, corporate and documentary photographers/videographers, interior designers, massage therapists, creative recyclers, music teachers, master soap makers, guest service providers, cosmetics ambassadors, artisan jewelers, upholsterers and organic farmers, there’s a WoW near you to help you in your professional and personal life.

Demonstrations of know-how

Visitors will be encouraged to interact with the WoW in a playful, even humorous way: kokedama workshops – living works of art growing in moss balls – by Marie-Claire, yoga exercises by Kate, cooking workshops by Louise, French lessons for foreigners by Christine and Laura, relaxed portraits by Peggy or screenings of photojournalism reports from Gascony and around the world by Sophie.

A women’s network of mutual aid and sharing

Léah, Barbara and Sue, co-founders of WOW Gascony, will host a presentation aimed at international customers setting up in France, to help them integrate more easily. They will highlight the potential of this unique professional network. Indeed, in its spirit, the WoW is a women?s network for mutual aid and knowledge sharing, in which women and men, individuals and business leaders, can find opportunities for personal, economic and sustainable development.

Tasting

Château Viella will be hosting a wine-tasting session. The public will be invited to share a closing aperitif with the WoWs, which will no doubt provide an opportunity to gather first impressions and, we hope, organize further events to promote the WoW.

The November 3 event

For half a day, 27 WoW representatives will discuss their activities with the public from Maubourguet, the Val d?Adour and more widely from Béarn, Bigorre and Armagnac. They will be delighted to share their arts and specialties with you, through stands, demonstrations and conferences.

¡Conoce a los WOW!

Más de 25 empresarias de talento han decidido darse a conocer reuniéndose con el público para mostrar su trabajo y hablar de su profesión.

¿Quiénes son las WoW?

Las WoW son la primera red de empresarias anglófonas de Francia Gascuña (Women of Work Gascony). Esta incipiente red cuenta ya con más de 160 empresarias de Alemania, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza.

Una amplia gama de especialistas

Desde camareras, agentes inmobiliarios independientes, coaches profesionales y personales, fotógrafas y videógrafas corporativas y de documentales, diseñadoras de interiores, masajistas, recicladoras creativas, profesoras de música, maestras jaboneras, proveedoras de servicios para huéspedes, embajadoras de cosméticos, joyeras artesanas, tapiceras y agricultoras ecológicas, seguro que hay una WoW cerca de ti para ayudarte en tu vida profesional y personal.

Demostraciones de conocimientos técnicos

Se animará a los visitantes a interactuar con el WoW de forma lúdica, incluso humorística: un taller de kokedama -obras de arte vivas cultivadas en bolas de musgo- a cargo de Marie-Claire, ejercicios de yoga de Kate, talleres de cocina de Louise, clases de francés para extranjeros de Christine y Laura, retratos relajados del natural de Peggy o una proyección de reportajes de fotoperiodismo de Gascuña y las cuatro esquinas del mundo a cargo de Sophie.

Una red femenina de ayuda mutua e intercambio

Léah, Barbara y Sue, cofundadoras de WOW Gascony, harán una presentación dirigida a las clientas internacionales que se instalan en Francia, con el fin de facilitar su integración. Destacarán el potencial de esta red profesional única. En efecto, en su espíritu, la WoW es una red femenina de ayuda mutua e intercambio de conocimientos, en la que mujeres y hombres, particulares y directivos de empresas, pueden encontrar oportunidades de desarrollo personal, económico y sostenible.

Cata

Château Viella acogerá una cata de vinos. Se invitará al público a compartir un aperitivo de clausura con las WoW, lo que sin duda brindará la oportunidad de recoger las primeras impresiones del público, de modo que, esperamos, puedan organizarse otros actos para promover la WoW.

El encuentro del 3 de noviembre

Durante media jornada, 27 representantes de los WoW hablarán de sus actividades al público de Maubourguet, del Val d’Adour y, más en general, de las regiones de Béarn, Bigorre y Armagnac. Estarán encantados de hacerle descubrir sus artes y especialidades a través de stands, demostraciones y conferencias.

Begegnen Sie dem WOW!

Das sind mehr als 25 talentierte Frauen, Unternehmerinnen, die beschlossen haben, sich bekannt zu machen, indem sie die Öffentlichkeit treffen, um ihre Arbeit zu zeigen und sich über ihren Beruf auszutauschen.

Wer sind die WoWs?

Die WoWs sind das erste Netzwerk englischsprachiger Unternehmerinnen in der französischen Gascogne (Women of Work Gascony). Dieses junge Netzwerk umfasst heute mehr als 160 Unternehmerinnen aus Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Polen, Spanien, Südafrika, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Ein breites Spektrum an Spezialisten

Zwischen Catering, selbstständigen Immobilienmaklern, professionellen und persönlichen Coaches, Fotografen/Videografen für Unternehmen und Dokumentationen, Innenarchitekten, Massagetherapeuten, kreativen Recyclern, Musiklehrern, Seifenmeisterinnen, Gastgeberdienstleistern, Kosmetikbotschaftern, handwerklichen Juwelieren, Tapezierhandwerkern und Biobauern gibt es bestimmt ein WoW in Ihrer Nähe, das Ihnen in Ihrem beruflichen und persönlichen Leben helfen kann.

Demonstrationen von Fertigkeiten

Die Besucher werden ermutigt, auf spielerische und sogar humorvolle Weise mit den WoWs zu interagieren: Kokedama-Workshops – lebende Kunstwerke, die aus Mooskugeln wachsen – von Marie-Claire, Yogaübungen mit Kate, Kochworkshops mit Louise, Französischkurse für Ausländer von Christine und Laura, lockere Porträts aus dem Leben gegriffen von Peggy oder Vorführung von fotojournalistischen Reportagen aus der Gascogne und der ganzen Welt von Sophie.

Ein Frauennetzwerk für gegenseitige Hilfe und Austausch

Léah, Barbara und Sue, die Mitbegründerinnen der WOW Gascony, werden eine Präsentation für internationale Kunden halten, die sich in Frankreich niederlassen, um ihnen die Integration zu erleichtern. Sie werden das Potenzial dieses einzigartigen beruflichen Netzwerks hervorheben. WoW ist ein Frauennetzwerk, in dem Frauen und Männer, Privatpersonen und Unternehmer Chancen für eine persönliche, wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung finden können.

Weinprobe

Das Château Viella wird eine Weinverkostung durchführen. Das Publikum wird zu einem abschließenden Aperitif mit den WoWs eingeladen, bei dem die ersten Eindrücke des Publikums gesammelt werden können, um hoffentlich weitere Veranstaltungen zu organisieren, die die Verbreitung von WoW fördern.

Das Treffen am 3. November

Einen halben Tag lang werden 27 WoW-Vertreterinnen ihre Aktivitäten mit der Öffentlichkeit in Maubourguet, im Adour-Tal und im weiteren Sinne im Béarn, in Bigorre und im Armagnac diskutieren. Sie werden Ihnen ihre Künste und Spezialitäten an Ständen, bei Vorführungen und Vorträgen näher bringen.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65