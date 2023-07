Grand Prix de Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet, 6 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Compétition de golf accueillant les meilleurs joueurs amateurs français..

2023-07-06 fin : 2023-07-09 . EUR.

104 boulevard des Plages Golf de Chiberta

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Golf competition with the best French amateur players.

Una competición de golf en la que participan los mejores jugadores aficionados de Francia.

Golfwettbewerb, an dem die besten Amateurspieler Frankreichs teilnehmen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Anglet