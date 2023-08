Randonnée pédestre « La Pointe d’Agon » 104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville, 13 novembre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Randonnée pédestre. Distance d’environ 8 à 10 km. RDV sur le parking de l’école de voile de Agon-Coutainville..

2023-11-13 14:00:00 fin : 2023-11-13 . .

104 Avenue des Dunes

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Hiking. Distance approx. 8 to 10 km. RDV at the Agon-Coutainville sailing school parking lot.

Recorrido a pie. Aproximadamente de 8 a 10 km. Punto de encuentro en el aparcamiento de la escuela de vela de Agon-Coutainville.

Wanderung zu Fuß. Entfernung ca. 8 bis 10 km. RDV auf dem Parkplatz der Segelschule von Agon-Coutainville.

