Stage de perfectionnement au catamaran (10, 12, 14 et 16 pieds) 104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville, 21 août 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Stage de perfectionnement au catamaran (10, 12, 14 et 16 pieds) pour les enfants de 8/9 ans, 10/12 ans, 13/15 ans, 16 ans et plus..

Lundi 2023-08-21 fin : 2023-08-25 . .

104 Avenue des Dunes

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Advanced catamaran courses (10, 12, 14 and 16 feet) for children aged 8/9, 10/12, 13/15, 16 and over.

Cursos avanzados de catamarán (10, 12, 14 y 16 pies) para niños de 8/9, 10/12, 13/15 y 16 años en adelante.

Fortgeschrittenenkurs für Katamarane (10, 12, 14 und 16 Fuß) für Kinder ab 8/9, 10/12, 13/15, 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche