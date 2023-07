Stage d’initiation à la planche à voile 104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville, 14 août 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Stage d’initiation à la planche à voile en 5 jours pour les adolescents et adultes, à partir de 14 ans..

Lundi 2023-08-14 fin : 2023-08-18 . .

104 Avenue des Dunes

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



5-day introductory windsurfing course for teenagers and adults aged 14 and over.

Curso de iniciación al windsurf de 5 días para adolescentes y adultos a partir de 14 años.

Windsurf-Einführungskurs in 5 Tagen für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren.

