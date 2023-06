Marche aquatique / longe-côte 104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville, 7 août 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Marche aquatique au club nautique de Coutainville. Inscriptions par mail ou téléphone..

2023-08-07 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-07 10:30:00. .

104 Avenue des Dunes

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Water walk at the Coutainville nautical club. Registration by e-mail or telephone.

Paseo acuático en el club náutico de Coutainville. Inscripción por correo electrónico o teléfono.

Wasserwandern im Club Nautique de Coutainville. Anmeldungen per E-Mail oder Telefon.

