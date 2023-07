Stage Moussaillons 104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville, 3 juillet 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Stage découverte multi-activités pour les enfants de 7 à 8 ans en 5 jours..

Lundi 2023-07-03 fin : 2023-07-07 . .

104 Avenue des Dunes

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Multi-activity discovery course for children aged 7 to 8 over 5 days.

Curso de descubrimiento multiactividades para niños de 7 a 8 años durante 5 días.

Multi-Aktivitäts-Schnupperkurs für Kinder von 7 bis 8 Jahren in 5 Tagen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche