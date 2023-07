Spectacle un grand coup de Manivelle / solidarité Habitats 104 avenue de la République Loriol-sur-Drôme, 29 août 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

L’équipe de Solidarité Habitats a le plaisir de vous inviter à un spectacle intergénérationnel! La Cie Tour De Cirque présentera « Un grand coup de Manivelle », un spectacle convivial pour toutes les générations suivi d’un bal chanté participatif..

2023-08-29 15:00:00

104 avenue de la République Ecosite

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Solidarité Habitats team is delighted to invite you to an intergenerational show! Cie Tour De Cirque will present « Un grand coup de Manivelle », a friendly show for all generations, followed by a participatory sung ball.

El equipo de Solidarité Habitats tiene el placer de invitarle a un espectáculo intergeneracional Cie Tour De Cirque presentará « Un grand coup de Manivelle », un espectáculo simpático para todas las generaciones, seguido de un baile cantado participativo.

Das Team von Solidarité Habitats freut sich, Sie zu einem generationenübergreifenden Spektakel einzuladen! Die Cie Tour De Cirque wird « Un grand coup de Manivelle » präsentieren, eine gesellige Show für alle Generationen, gefolgt von einem Tanz mit Gesang.

