Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 Arcachon, 11 novembre 2021, Arcachon. 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 Place verdun Monument aux morts Arcachon

2021-11-11 – 2021-11-11 Place verdun Monument aux morts

Arcachon Gironde 10h : Défilé, revue des troupes, ravivage de la flamme, allocution, lecture de messages, Dépôts de Gerbes, Sonnerie aux Morts, Minute de Silence, Marseillaise par l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon. 11h : Messe du souvenir en la Basilique Notre-Dame. 10h : Défilé, revue des troupes, ravivage de la flamme, allocution, lecture de messages, Dépôts de Gerbes, Sonnerie aux Morts, Minute de Silence, Marseillaise par l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon. 11h : Messe du souvenir en la Basilique Notre-Dame. +33 5 57 72 06 95 10h : Défilé, revue des troupes, ravivage de la flamme, allocution, lecture de messages, Dépôts de Gerbes, Sonnerie aux Morts, Minute de Silence, Marseillaise par l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon. 11h : Messe du souvenir en la Basilique Notre-Dame. maat com

Place verdun Monument aux morts Arcachon

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Place verdun Monument aux morts Ville Arcachon lieuville Place verdun Monument aux morts Arcachon