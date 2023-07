jeux d’énigme 1038 rue de marcadé Saint-Perdon, 31 août 2023, Saint-Perdon.

Saint-Perdon,Landes

Votre mission : Aidez Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux et Gaëtan Grais à retrouver les clés de leurs camions respectifs avant le départ de la collecte dans une heure !

En parcourant notre site de Saint-Perdon, vous aurez 60 minutes pour résoudre les douze énigmes qui vous donneront un ou plusieurs chiffres qui seront nécessaires pour découvrir le code final.

Ce jeu ludique et convivial vous fera passer un bon moment en famille ou entre amis.

Conditions de jeu :

Inscription obligatoire – Équipe de 2 à 6 joueurs.

A partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

Jeu en extérieur.

Chaussures fermées recommandées.

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire..

1038 rue de marcadé SICTOM du Marsan

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Your mission: Help Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux and Gaëtan Grais find the keys to their respective trucks before the collection starts in an hour!

As you drive around our Saint-Perdon site, you’ll have 60 minutes to solve the twelve riddles that will give you one or more of the numbers needed to discover the final code.

This fun and friendly game is sure to be a good time with family and friends.

Game conditions:

Registration required ? Teams of 2 to 6 players.

From 8 years old accompanied by an adult.

Outdoor play.

Closed shoes recommended.

Free admission. Online registration required.

Tu misión: ¡Ayuda a Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux y Gaëtan Grais a encontrar las llaves de sus respectivos camiones antes de que empiece la recogida dentro de una hora!

Mientras conduce por nuestras instalaciones de Saint-Perdon, dispondrá de 60 minutos para resolver los doce acertijos que le darán uno o varios de los números necesarios para descubrir el código final.

Es un juego divertido y simpático que disfrutarán tanto las familias como los amigos.

Condiciones del juego:

Inscripción obligatoria ? Equipos de 2 a 6 jugadores.

Niños a partir de 8 años acompañados por un adulto.

Juego al aire libre.

Se recomienda llevar calzado cerrado.

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Ihre Aufgabe: Helfen Sie Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux und Gaëtan Grais, die Schlüssel zu ihren jeweiligen LKWs zu finden, bevor die Sammlung in einer Stunde startet!

Wenn Sie unseren Standort in Saint-Perdon durchstreifen, haben Sie 60 Minuten Zeit, um die zwölf Rätsel zu lösen, die Ihnen eine oder mehrere Zahlen liefern, die Sie benötigen, um den endgültigen Code zu entdecken.

Dieses spielerische und gesellige Spiel wird Ihnen eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden bescheren.

Spielbedingungen :

Anmeldung erforderlich ? Teams von 2 bis 6 Spielern.

Ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Das Spiel findet im Freien statt.

Geschlossene Schuhe werden empfohlen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

