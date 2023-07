Jeux d’énigme 1038 rue de marcadé Saint-Perdon, 9 août 2023, Saint-Perdon.

Saint-Perdon,Landes

Votre mission : Aidez Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux et Gaëtan Grais à retrouver les clés de leurs camions respectifs avant le départ de la collecte dans une heure !

Conditions de jeu :

– Inscription obligatoire – Équipe de 2 à 6 joueurs.

– A partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

– Jeu en extérieur.

– Chaussures fermées recommandées.

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

1038 rue de marcadé SICTOM du Marsan

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Your mission: Help Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux and Gaëtan Grais find the keys to their respective trucks before the collection starts in an hour!

Playing conditions:

– Registration required ? Teams of 2 to 6 players.

– From 8 years old accompanied by an adult.

– Outdoor play.

– Closed shoes recommended.

Free admission. Online registration required.

Tu misión: ¡Ayuda a Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux y Gaëtan Grais a encontrar las llaves de sus respectivos camiones antes de que empiece la recogida en una hora!

Condiciones de juego:

– Inscripción obligatoria ? Equipos de 2 a 6 jugadores.

– Niños a partir de 8 años acompañados por un adulto.

– Juego al aire libre.

– Se recomienda llevar calzado cerrado.

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Ihre Aufgabe: Helfen Sie Clément Combrants, Dimitri Sélectif, Laure Dureménagère, Hervé Gétaux und Gaëtan Grais, die Schlüssel zu ihren jeweiligen Lastwagen zu finden, bevor die Abholung in einer Stunde beginnt!

Spielbedingungen:

– Anmeldung erforderlich ? Teams aus 2 bis 6 Spielern.

– Ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

– Spiel im Freien.

– Geschlossene Schuhe werden empfohlen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Mont-de-Marsan