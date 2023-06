Fête de la zic au bord du lez 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Fête de la zic au bord du lez 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier, 21 juin 2023, Montpellier. Fête de la zic au bord du lez Mercredi 21 juin, 18h00 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier nous vous invitons à une soirée « electro » à Base Nautique de Lavalette-Agropolis

– De 18h00 à 1h00

– Site ombragé

– Rivière a proximité

– Parking gratuit

– Bar sur place « cool price »

Site nature est protégé merci de ne rien jeter par terre.

‘1076 Rue Jean François Breton, 34090 Montpellier’

L’asso 10CRAIES, ADN , Aliénés

https://www.facebook.com/groups/1686039041616472/

Nos derniers évènements :

Fête de la musique à Lavalette : 2022

Soucoupe : 2017 -2019

Fête de la musique à voltaire : 2017 – 2018

Fête de la musique à pitot : 2014-2015

Fête de la musique à rondelet : 2013 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier 34098 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/groups/1686039041616472/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©moi Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Adresse 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier

1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Fête de la zic au bord du lez 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier 2023-06-21 was last modified: by Fête de la zic au bord du lez 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier 1037 Rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier Montpellier 21 juin 2023