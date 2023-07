Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza, 30 août 2023, Uza.

Uza,Landes

Tous les mercredis retrouvez le cirque Tatin.

Spectacle 17 € pour les adultes, 12 € enfants et tarifs réduits. Petite restauration sur place.

Réservation en ligne sur Helloasso au 06 63 17 20 69.

Parking limité, pensez co-voiturage ou vélo..

Every Wednesday, the Tatin circus performs.

Show 17? for adults, 12? for children and reduced rates. Snacks on site.

Online booking on Helloasso 06 63 17 20 69.

Limited parking, please consider car-sharing or cycling.

El circo Tatin actúa todos los miércoles.

Espectáculo 17? para adultos, 12? para niños y tarifas reducidas. Aperitivos y tentempiés in situ.

Reserva en línea en Helloasso en el 06 63 17 20 69.

El aparcamiento es limitado, así que considere la posibilidad de compartir coche o ir en bicicleta.

Jeden Mittwoch finden Sie den Zirkus Tatin.

Vorstellung 17 ? für Erwachsene, 12 ? für Kinder und ermäßigte Preise. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Online-Reservierung auf Helloasso unter 06 63 17 20 69.

Begrenzte Parkplätze, denken Sie an Fahrgemeinschaften oder Fahrräder.

Mise à jour le 2023-07-16 par Côte Landes Nature Tourisme