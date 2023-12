ATELIER PHILO 1035 Avenue de l’Évêché de Maguelone Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 19:30:00

fin : 2024-01-11 21:30:00 De 19h30 à 21h30 : Atelier philo de Sébastien Janicki par Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens, thème à définir – L’Albatros au 1035 Avenue de l’Evêché de Maguelone – Participation de 3 €, adhésion annuelle de 20€ – Infos : 06 08 84 16 99 ou sur www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens.

1035 Avenue de l’Évêché de Maguelone

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

