LIVRE « VOTRE » COUP DE COEUR 1035 Avenue de l’Évêché de Maguelone Palavas-les-Flots, 14 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 19h30 à 21h30 – Café philo avec Sébastien JANICKI – L’Albatros – Tarif : 3€ – Infos : 06 08 84 16 99 ou philosopher.sur.les.rivages.palavasiens.over–blog.com.

2023-12-14 19:30:00 fin : 2023-12-14 21:30:00. .

1035 Avenue de l’Évêché de Maguelone

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



7:30 pm to 9:30 pm – Café philo with Sébastien JANICKI ? L’Albatros ? Price: 3? – Info: 06 08 84 16 99 or philosopher.sur.les.rivages.palavasiens.over?blog.com

19.30 h a 21.30 h – Café philo con Sébastien JANICKI ? L’Albatros ? Precio: 3? – Información: 06 08 84 16 99 o filósofo.sur.les.rivages.palavasiens.over?blog.com

Von 19:30 bis 21:30 Uhr – Café philo mit Sébastien JANICKI? Der Albatros ? Preis: 3 ? – Infos: 06 08 84 16 99 oder philosopher.sur.les.rivages.palavasiens.over?blog.com

Mise à jour le 2023-11-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS