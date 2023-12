L’ÎLOT DÉCOUVERTES : NATUROPATHIE, DANSE, BAL FOLK ! 1030 Route de Souilgné-Flacé Saint-Georges-du-Bois, 13 janvier 2024, Saint-Georges-du-Bois.

Saint-Georges-du-Bois Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

L’îlot Découvertes :Naturopathie, Danse, Bal Folk ! Chaque mois, le temps d’une journée, L’îlotCo et ses partenaires vous proposent de multiples découvertes, avec cette fois un Ciné-concert qui rassemble en fin d’après-midi.

?? ?? Café-cantine ouvert dès 13h30, avec bar, collations…

Dîner sur réservatio :



Ou en pré-achat dans la billetterie de l’association ADAMADA

?? 10h30-11h : Conférence « Booster son immunité – la place des huiles essentielles et des produits de la ruche »

Venez découvrir comment booster vos défenses immunitaires grâce aux huiles essentielles et aux produits de la ruche.

Lydie et Claire, naturopathes certifiées, vous partagerons leurs astuces pour rester en forme cet hiver.

5€

?? 14h-15h30 : Atelier « Création d’un baume du tigre »

Vous apprendrez à fabriquer un baume du tigre maison à base de 7 huiles essentielles. Claire, naturopathe et aromatologue, vous guidera dans l’utilisation des huiles essentielles et chaque participant repartira avec son baume de 30mL.

14€

???? 14h-16h : Stage d’initiation aux danses folk avec Cyril Plard

Les danses de bals folk les plus courantes seront abordées (An-Dro, Hanter-Dro, Cercles, Scottish, valse…) que vous ayez déjà mis les pieds ou non sur un parquet, petits et grands êtes les bienvenus !

Billetterie gérée par l’association ADAMADA

10€

8€ tarif réduit Étudiants, sans emploi, adhérents à l’association ADAMADA

gratuit pour les moins de 12 ans

?? 16h : Diffusion du film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton (durée 1h35)

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Billetterie gérée par l’association ADAMADA

4€

gratuit pour les moins de 12 ans

?????? 18h15 : Boeuf avant bal avec les Dézingués du Mans (1h)

Musiciens, vous êtes les bienvenus, apportez vos instruments ! Danseurs, ce sera le moment de mettre en pratique ce qui a été vu lors du stage de l’après midi pour certains et/ou une petite mise en jambes avant le bal pour les autres !!

Au chapeau, pour “les artistes”Les Dézingués”

?????? 20h30 : Bal Folk avec le duo Bonnin Campino



» Pour terminer cette belle journée, nous aurons la joie d’accueillir le Duo Bonnin Campino (La p’tite Bête) à danser ou écouter.

Accordéon : Nicolas Campin

Violon et pieds : Gabriel Bonnin »

Elodie, Association pour le développement des arts, de la musique à danser ADAMADA

Billetterie gérée par l’association ADAMADA

12€

10€ tarif réduit Étudiants, sans emploi, adhérents à l’association ADAMADA

gratuit pour les moins de 12 ans

??contact@lilotco.fr

??0622907703

?? L’îlotCo est un endroit convivial, ouvert à tous où

habitants, acteurs locaux, institutions – de Saint-Georges du Bois et d’ailleurs – peuvent se rencontrer, tisser du lien et développer des projets ensemble. C’est un espace que chacun peut s’approprier.

L’îlotCo s’implante au sein d’un patrimoine rural remarquable, à Saint-Georges du Bois, en Sarthe (72).

?? Au fournil de L’îlotCo, Linda, paysanne-boulangère, réalise du pain au levain naturel, deux fois par semaine. C’est ouvert à tous, sur commande auprès de Linda ici https://www.local.bio/l-ilotco

?? L’îlotCo, c’est aussi une association où chacun apporte ses idées et ses envies et où, ensemble, nous leur donnons vie !

Ses thématiques : l’alimentation durable, la transition écologique, le vivre ensemble et la médiation culturelle et numérique.

Les adhérents de l’association reçoivent chaque vendredi les infos de la semaine. ??

?????????? : L’îlotCo, lieu-dit Le Gué Perroux, 72700 Saint-Georges du Bois

1030 Route de Souilgné-Flacé L’îlotCo

Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire



